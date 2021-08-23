Папа римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья, — сообщает газета Libero. В ватиканских кругах все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве. В декабре понтифику исполнится 85 лет. Столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот решил отойти от дел. Летом Франциск перенес операцию на кишечнике, в последнее время он жалуется только на боли в ногах.