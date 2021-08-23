Папа римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья, — сообщает газета Libero. В ватиканских кругах все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве. В декабре понтифику исполнится 85 лет. Столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот решил отойти от дел. Летом Франциск перенес операцию на кишечнике, в последнее время он жалуется только на боли в ногах.
2021-08-23T13:33:58+03:00
2021-08-23T13:33:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2891614-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:33, 23 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…