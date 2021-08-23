Глава Рособоронэкспорта: События в Афганистане могут привести к росту спроса на российское оружие

События в Афганистане могут привести к росту спроса на российское оружие, — считает глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. По его словам, компания готова реагировать на запросы стран, граничащих с этой страной. Михеев напомнил, что, в основном, в этом регионе используется российская техника.

