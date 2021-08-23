Сотрудники московского метро де-факто прекратили контролировать ношение масок, — выяснили корреспонденты «Эха Москвы», побывавшие на различных станциях. На входе люди в форме без замечаний пропускают пассажиров, которые проходят мимо без средств защиты. Каких-либо официальных распоряжений об ослаблении контроля в московском метро пока не было.

