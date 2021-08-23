Оба пилота, которые находились на борту перевернувшегося при посадке в Подмосковье самолета-амфибии, не пострадали, — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Инцидент произошел неподалеку от Коломны. Самолет частный, он задел кромку воды. По предварительной информации, причиной произошедшего, скорее всего, стала ошибка пилотирования. В МЧС подчеркивают, что разлива топлива на месте аварии нет.