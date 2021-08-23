Оба пилота, которые находились на борту перевернувшегося при посадке в Подмосковье самолета-амфибии, не пострадали, — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Инцидент произошел неподалеку от Коломны. Самолет частный, он задел кромку воды. По предварительной информации, причиной произошедшего, скорее всего, стала ошибка пилотирования. В МЧС подчеркивают, что разлива топлива на месте аварии нет.
2021-08-23T13:30:42+03:00
2021-08-23T13:30:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 23 августа 2021
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