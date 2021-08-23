Белорусский руководитель Александр Лукашенко обвинил власти Польши в том, что они устроили пограничный конфликт

Варшава в свою очередь считает Минск ответственным за миграционный кризис.

Польша, как утверждает Александр Лукашенко, вывезла на белорусско-польскую границу мигрантов из Афганистана. По его словам, поляки на своей территории отловили около 50 человек, направлявшихся в Германию и под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу. Эти «обездоленные» люди, подчеркивает Лукашенко, в республику идти не хотят, они, перейдя границу, находятся там уже несколько суток, без воды, без еды, под открытым небом, ночуют там, когда на улице 7-8 градусов тепла. Теперь Минску придется решать, что с ними делать. Таким образом Варшава устроила пограничный конфликт, нарушив государственную границу Белоруссии, заявил Лукашенко. У Польши и стран Балтии противоположная позиция – в их совместном заявлении говорится, что миграционный кризис на границе был спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко. Мигрантов используют для дестабилизации ситуации, это можно квалифицировать как гибридную атаку против Евросоюза. В Варшаве подчеркивают, что готовы отправить кочующей на границе группе мигрантов гуманитарную помощь.

Лукашенко заявил об отказе охранять границу с европейскими государствами после того, как против Белоруссии ввели санкции. В ЕС считают, что власти республики намеренно способствуют притоку мигрантов