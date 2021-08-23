Глава думского комитета по бюджету: Более чем в 500 млрд руб обойдутся выплаты пенсионерам и военным

Более чем в 500 миллиардов рублей обойдутся бюджету выплаты пенсионерам и военным, о которых объявил президент, — сообщил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. По его словам, выплаты будут профинансированы из дополнительных доходов. Напомним, президент пообещал пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным – по 15 тысяч, объяснив эту меру инфляционными процессами.

Первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин считает, что выплаты пенсионерам и военным связаны с предстоящими выборами и должны обеспечить поддержку власти среди этих групп населения. Такое мнение Алексей Макаркин высказал «Эху Москвы».

Алексей Макаркин добавил, что решение о выплатах также должно показать множеству потенциальных сторонников правящей партии, что она заботится о населении.