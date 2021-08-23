В Израиле с сентября дети старше 12-ти лет с разрешения родителей смогут привиться от коронавируса прямо в школе, – сообщают местные СМИ. Сегодня объявлено, что учебный год начнется, как и планировалось, 1-го сентября, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
2021-08-23T12:35:25+03:00
2021-08-23T12:54:01+03:00
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12:35, 23 августа 2021
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