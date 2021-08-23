В Израиле с сентября дети старше 12-ти лет с разрешения родителей смогут привиться от коронавируса прямо в школе, – сообщают местные СМИ. Сегодня объявлено, что учебный год начнется, как и планировалось, 1-го сентября, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.