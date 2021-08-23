Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу Льва Шлосберга на решение Мосгорсуда о снятии с выборов в ГД

Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу псковского депутата от «Яблока» Льва Шлосберга на решение Мосгорсуда о снятии с выборов в Госдуму. Шлосберг заявил, что считает решение необоснованным и незаконным. Он намерен обжаловать его в кассационном порядке в Верховном суде.