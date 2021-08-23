Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу Льва Шлосберга на решение Мосгорсуда о снятии с выборов в ГД

Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу псковского депутата от «Яблока» Льва Шлосберга на решение Мосгорсуда о снятии с выборов в Госдуму. Шлосберг заявил, что считает решение необоснованным и незаконным. Он намерен обжаловать его в кассационном порядке в Верховном суде.
2021-08-23T12:35:05+03:00
2021-08-23T12:54:20+03:00
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12:35, 23 августа 2021
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