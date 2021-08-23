Флаг Афганистана будет пронесен на церемонии открытия Паралимпиады в Токио в знак солидарности со спортсменами из этой страны, которые не смогут принять участие в соревнованиях, – объявил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. Паралимпиада открывается завтра и продлится до 5-го сентября.
2021-08-23T12:32:43+03:00
2021-08-23T12:42:27+03:00
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12:32, 23 августа 2021
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