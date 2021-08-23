Флаг Афганистана будет пронесен на церемонии открытия Паралимпиады в Токио в знак солидарности со спортсменами из этой страны, которые не смогут принять участие в соревнованиях, – объявил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. Паралимпиада открывается завтра и продлится до 5-го сентября.