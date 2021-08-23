Лидеры стран ОДКБ сегодня в режиме видеоконференции обсудят ситуацию в Афганистане

Об этом ранее на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым сообщил президент Владимир Путин.
Сессия ОДКБ пройдет под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.
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Об этом ранее на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым сообщил президент Владимир Путин.
Сессия ОДКБ пройдет под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…