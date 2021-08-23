Афганские талибы настаивают на завершении эвакуации гражданских лиц из аэропорта Кабула к 31-му августа

К этому же сроку из страны должны быть выведены иностранные войска. По данным лондонской газеты «Таймс», завтра на экстренном саммите «большой семерки» премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен просить президента США перенести на более поздний срок завершение вывода американских войск. Впрочем, Байден уже выразил надежду, что это не потребуется.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.