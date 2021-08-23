Театр имени Ермоловой подает в суд на артистов, пожаловавшихся на увольнения президенту

Там также сообщили, что Олег Меньшиков, которого актеры обвиняют в предвзятой кадровой политике, ранее ушел с поста директора, но остается художественным руководителем.

Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Их риторика приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога, подчеркивают в театре имени Ермоловой. Против некоторых артистов готовится иск о защите чести и достоинства. Позиция театра такова: все кадровые изменения – в рамках устава и трудового кодекса, они учитывают интересы зрителей и обоснованы экономической целесообразностью. Сокращают только тех, у кого нет ролей в текущем репертуаре, кто несколько лет не появлялся в театре и кто не принимает никакого участия в жизни коллектива. Заслуженных, народных артистов или актеров предпенсионного возраста в списке нет. В пресс-службе также отмечают, что театр регулярно проходит все проверки – никаких нарушений не выявлено. Что касается Олега Меньшикова, к руководству которого у артистов возникли претензии, он еще в июне ушел с поста директора, но остается художественным руководителем.

Увольнения в театре ранее объяснили оптимизацией кадров в условиях эпидемии. Артисты же подчеркивают, что театр получил помощь от государства. Они считают, что Меньшиков избавляется от «неугодных ему» людей. Актеры указали на нарушения и попросили провести проверку.