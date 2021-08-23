Частный самолет-амфибия упал в реку рядом с подмосковной Коломной, – сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. По предварительным данным, пострадавших нет. Причиной могла стать ошибка пилотирования.
2021-08-23T12:03:07+03:00
2021-08-23T12:05:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:03, 23 августа 2021
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