В столичном метро на входе почти прекратили контролировать ношение масок

По наблюдениям «Эха Москвы», сотрудники подземки больше не требуют этого от людей.

На шести случайно выбранных станциях метро в центре Москвы на входе одна и та же картина – люди в форме без каких-либо замечаний пропускают пассажиров, которые проходят мимо без масок. Об обязательстве пользоваться индивидуальными средствами защиты в общественном транспорте не говорили и тем, кого просили провести сумки через металлоискатели.

О необходимости носить маски этим утром напоминали только наклейки и объявления на стенах и дверях, а также автоматическое звуковое сообщение, которое периодически проигрывается у входа или в вагонах.

Некоторым исключением стала станция метро «Комсомольская». Сотрудники метро там тоже не следили за соблюдением правил, но внутри, уже за турникетами, выставили два деревянных стола, у которых выстроились очереди. Это те граждане, которым полицейские выписывали административные протоколы за отсутствие масок. По каким критериям выбрали этих людей – не известно, поскольку буквально мимо них примерно половина от всего потока пассажиров средства защиты не носила, а среди остальных было немало тех, у кого маски были спущены на подбородки.

В то же время каких-либо официальных распоряжений о том, что контроль за ношением масок в общественном транспорте следует ослабить, от Департамента транспорта Москвы не поступало.