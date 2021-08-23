Оперативный штаб сообщает, что в России за сутки выявлено около 19,5 тысяч новых случаев коронавируса

Отмечается, что это минимальный показатель с конца июня. Однако смертность по-прежнему остается высокой. Умерли 776 человек, в том числе в Москве 53. Согласно официальным данным, в столице за сутки около полутора тысяч новых заболевших.
2021-08-23T12:01:10+03:00
2021-08-23T12:35:31+03:00
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12:01, 23 августа 2021
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