Пресс-секретарь Навального Ярмыш не планирует покидать Россию в связи с преследованием

Пресс-секретарь Алексей Навального Кира Ярмыш пока не планирует покидать Россию в связи с преследованием. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У меня нет вообще никаких планов на этот счет, ни в одну сторону, ни в другую, я пока не принимала никаких решений. Пока не планирую [уезжать] совершенно точно. Со мной никто не связывался [по поводу отъезда], никакие представители власти, никогда в жизни, и сейчас тоже», — сказала она.

К.Ярмыш отметила, что собирается подавать апелляцию на свой приговор по «санитарному делу».

«У нас есть десятидневный срок, в течение которого мы можем подать на апелляцию. Мы, естественно, подадим. Дальше она будет примерно через месяц-полтора, до этого момента я формально свободна, у меня нет никаких ограничений и запретов. Но после этого – никто не сомневается, что на апелляции приговор вступит в силу, и мне придется полтора за вычетом домашнего ареста, то есть минус 7 месяцев, сидеть под ограничением свободы. То есть не покидать Москву и область, сидеть под ограничением с 10 вечера до 6 утра, не посещать массовые мероприятия и отмечаться в инспекции раз в месяц», — рассказала она.

Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание либо создавшее угрозу его наступления.

Кира Ярмыш стала уже четвертой осужденной по так называемому «санитарному делу», которое было возбуждено против соратников Алексея Навального после зимних акций протеста. Прокуратура утверждает, что из-за призывов выйти на улицу на митинги пришли зараженные коронавирусом. Свидетелем же по всем делам проходит один москвич, который действительно был инфицирован, однако публикаций политиков не видел.