Главред: «Дождь» получает поддержку от слушателей после признания телеканала иноагентом

Главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко сообщил о поддержке, которую получает телеканал от слушателей после признания иностранным агентом. Об этом главный редактор сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Проблема заключается в том, что это ощущение абсолютной нестабильности. Мария Захарова и прочие представители российского государства говорят: «Слушайте, в чем проблема? Ставите маркировку – и все». Но это же неправда. Мы понимаем, что есть огромное количество формальных и неформальных потенциальных последствий, которые невозможно просчитать. Захочет ли компания, которая обеспечивает интернет в вашем офисе, ассоциироваться со словосочетанием «иностранный агент»? Нет [пока заявлений об увольнении никто из сотрудников не подавал], наоборот, сейчас есть огромная сплоченность всеобщая, мобилизация. Невероятный шквал поддержки на нас обрушился в эти три дня, который выражается в словах, заявлениях и, что важнее всего для нас, учитывая нестабильность ситуации, он выражается в подписках, донатах, спонсорстве в YouTube, в том, что люди покупает мерч наш в магазине», — сказал он.

Ведущий «Дождя»* Денис Катаев отметил, что продолжит работать на телеканале несмотря на риск быть признанным иностранным агентом как физическое лицо.

«Эти риски есть, мы знаем наших коллег которые уже признаны физическим лицом — иностранным агентом. Я для себя тоже не исключаю такое развитие событий, как и каждый работающий сейчас на «Дожде»*. Я работать все равно буду, несмотря на эти риски, но, если вдруг это случится, у меня есть план Б , мириться с этим статусом я не намерен», — подчеркнул он.

Накануне более десяти человек, по данным правозащитников, задержаны на одиночных пикетах у здания ФСБ в Москве. Их участники пришли выразить поддержку журналистам и СМИ, которых власти включили в список иностранных агентов. После полуночи практически всех задержанных отпустили, кроме корреспондента государственного телеканала RT Ильи Васюнина. На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Ему может грозить до 30 суток ареста.

Российские власти ранее внесли в список иностранных агентов телеканал «Дождь»*, а также интернет-издание «Важные истории»* и нескольких его сотрудников. Всего в этом перечне уже более сорока СМИ и журналистов.

* — признан властями РФ иноагентом.