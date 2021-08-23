Российские власти уверены, что в России не будет дефицита французского шампанского

Есть все возможности этого избежать, – заявил РИА представитель МИД Дмитрий Биричевский. По его словам, Москва ведет диалог с европейцами по поводу российского закона о виноделии и дает необходимые разъяснения.

В соответствии с поправками в российский закон «шампанским» может называться только продукция, произведенная в России, а иностранные вина попадают в категорию «игристые». Французские производители шампанского назвали российский закон неприемлемым.