Z Архив новостей новости
5 1 6 93
11:32, 23 августа 2021

Российские власти уверены, что в России не будет дефицита французского шампанского

Есть все возможности этого избежать, – заявил РИА представитель МИД Дмитрий Биричевский. По его словам, Москва ведет диалог с европейцами по поводу российского закона о виноделии и дает необходимые разъяснения.
В соответствии с поправками в российский закон «шампанским» может называться только продукция, произведенная в России, а иностранные вина попадают в категорию «игристые». Французские производители шампанского назвали российский закон неприемлемым.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Хочется внести ясность Когда со странной лёгкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему «целей» и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил…

5 77 6 7661 17.08
Блоги

Виктор Янукович: То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт Главной ошибкой в украинской тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней…

5 155 6 16570 17.08
Блоги

Михаил Горбачев: «Организаторы путча несут огромную долю ответственности за развал страны» Заявление в связи с 30-й годовщиной августовского путча 1991 года…

5 175 6 19560 18.08
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Проблема Байдена Какова бы ни была предыстория, за исполнение каких-то решений всегда отвечает действующий президент – неудивительно, что сегодня Байдена критикуют не только противники, но и сторонники…

5 102 6 46171 16.08
Блоги

+ Рамзан Кадыров: «Надо укреплять границы, готовиться к худшему» Рамзан Кадыров: «Надо укреплять границы, готовиться к худшему» «Будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу. Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас», — сказал глава Чечни…

5 84 6 36344 16.08
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«У времени в плену» Но как быть с десятками тысяч афганцев из числа тех, кто не воровал и совсем не дик? Как быть с женщинами, не желающими носить паранджу? С их малыми детьми, которые будут заперты теперь в душный чулан шариата?..

5 276 6 110918 16.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Эстетическая эволюция сознания Не видят они своё сознание лоха, или, если мягче, «ненасмотренного человека». Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И казалось бы, причём тут политика и власти?..

5 100 6 16261 19.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Флаг над опустевшими баррикадами За прошедшие тридцать лет тот, победный, чистый августовский флаг был измазан властями многим – конфискационными реформами, войнами, политическими убийствами…

5 83 6 14033 22.08
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

30 лет августовского путча ГКЧП В результате путча было сорвано подписание нового союзного договора, который давал шанс сохранить Союз, пусть и в более мягкой и усеченной (из 9 республик) форме…

5 32 6 5510 20.08
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и Ленин. Два вождя двух великих революций В моем понимании обе революции — абсолютно равновеликие. И полные надежд, и полные страданий…

5 81 6 13955 19.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обрушение коррумпированной декорации Все вроде бы было в коррумпированном Афганистане,на первый взгляд, крепко: президент, армия, дающий интервью приятный министр иностранных дел. И все рухнуло за несколько дней. Развалилось…

5 143 6 102543 16.08
Блоги

МИД РФ: О годовщине «дела А. Навального» Власти ФРГ, безапелляционно заявив, что российское государство виновно в отравлении А.Навального «боевым отравляющим веществом», до сих пор так и не представили доказательств своих беспардонных обвинений…

5 198 6 35854 19.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…

5 52 6 9404 20.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Река, ставшая болотом От того, августовского полноводного движения, отрицания старого, спустя три десятка лет, осталось болото – в нем поднимаются со дна прошлого пузыри, торчат обгоревшие коряги новых войн…

5 176 6 32559 19.08
Блоги

Михаил Саакашвили: Афганистан – это урок для всех народов Конечно, они не остановятся. Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга…

5 52 6 39302 16.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Это была победа Маятник российской истории продолжает раскачиваться, но благодаря тому, что случилось тридцать лет назад, мы находимся сейчас в лучшем положении, чем тогда…

5 49 6 9655 19.08

Популярное за неделю

Новости

Худрук московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора театра StarHit: это произошло накануне массовых сокращений актеров

5 3 6 10873
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2898642
Теперь в изложении всего МИДа это, оказывается, милейшие, безобидные ребятишки, которых какой-то враг занес, впилил прямо в реестр террористов, экстремистов…

5 46 6 90740 18.08
#слушать 51:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Россия должна сейчас начать принимать афганских беженцев?
5 29 6 4018 18.08
Блоги

+ Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье На борту самолета находились три человека. Экипаж погиб…

5 158 6 73322 17.08
8читать ;смотреть
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Тезис Андрея Волны: Навальному не дали самого основного лекарства, которое необходимо было ему дать. Без титрования атропином вылечить тяжелое отравление ФОС нельзя. Ему неизвестно такого случая…

5 58 6 55912 21.08
#слушать 49:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9234649
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5003791

Сегодня в эфире