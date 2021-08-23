Московский театр имени Ермоловой готовить исковые заявления против некоторых артистов о защите чести и достоинства

В пресс-службе театра ТАСС заявили, что все кадровые решения руководства основаны на Трудовом кодексе и каждый шаг соответствует законодательству. В театре утверждают также, что артистов предпенсионного и преклонного возраста нет в списке на сокращение. Увольняются актеры, не имеющие ролей в текущем репертуаре. Подчеркивается, что решение сократить штат связано с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии.

Между тем, уволенные артисты считают, что художественный руководитель Олег Меньшиков расправляется с неугодными. Под сокращение могут попасть 29 человек, главным образом актеры.