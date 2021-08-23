На нефтяной платформе в мексиканском заливе произошел взрыв и случился пожар

Платформа Ку-Альфа, принадлежащая государственной компании Пемекс ведет добычу нефти в водах Мексиканского залива на расстоянии 100 километров от города Сьюдад-дель-Кармен. Одна из местных газет, которую цитирует РБК сообщила о взрыве и пожаре, который за ним последовал, равно как и о шести пострадавших, количество которых впоследствии увеличилось до 15. Есть и видео на котором заметен огромное облако черного дыма, различимое с большого расстояния. В Пемекс подтвердили факт пожара и заявили, что ожоги получили пять человек и все они уже переправлены в больницы. Компания намерена провести расследование произошедшего с тем, чтобы выявить причины аварии. Ряд источников утверждает, что возгорание началось во время работ, которые проводили на платформе.



Платформа Ку-Альфа работает на одном из крупнейших мексиканских месторождений. В сутки здесь добывается 640 тысяч баррелей нефти.