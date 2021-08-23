Глава Мурманска Андрей Сысоев досрочно сложил свои полномочия, – передает корреспондент ТАСС. Сысоев отметил, что отставка не связана с информацией о бизнесе, недвижимости и банковских счетах его бывшей жены в Латвии. Экс-мэр утверждает, что антикоррупционное управление завершило проверку, и у силовых структур никаких вопросов к нему нет.
2021-08-23T11:03:54+03:00
2021-08-23T11:03:54+03:00
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11:03, 23 августа 2021
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