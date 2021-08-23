В Ростелекоме заявили, что украинские санкции не скажутся на деятельности компании

У оператора нет абонентов в этой стране. Ранее президент Украины подписал указ о санкциях в отношении 12-ти российских компаний. Среди них издатель газеты «Ведомости», Ростелеком и редакция газеты «Московский комсомолец». Их сайты заблокированы.