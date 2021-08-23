В Ростелекоме заявили, что украинские санкции не скажутся на деятельности компании

У оператора нет абонентов в этой стране. Ранее президент Украины подписал указ о санкциях в отношении 12-ти российских компаний. Среди них издатель газеты «Ведомости», Ростелеком и редакция газеты «Московский комсомолец». Их сайты заблокированы.
2021-08-23T11:02:33+03:00
2021-08-23T11:35:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:02, 23 августа 2021
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Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…