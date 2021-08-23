«Рособоронэкспорт» анонсировал заключение нового контракта с Турцией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400

По словам гендиректора компании Александра Михеева, подписание документа должно произойти «в ближайшее время».

В «Рособоронэкспорте» утверждают, что консультации по новым поставкам систем противовоздушной обороны уже находятся на завершающем этапе. Уже скоро, как отметил Михеев, должно начаться оформление всех деталей контракта. При этом пока его стоимость, а также количество установок, которые планируется поставить Турции, пока не называются.

Первый контракт на поставки комплексов С-400 Турции стоимостью примерно 2,5 млрд долларов был заключен 4 года назад. В 2019 году Москва сообщила о выполнении соглашения. Анкара получила 4 дивизиона системы: в общей сложности это свыше 30 пусковых установок.

Против контракта возражали США: они предлагали Турции, которая является страной НАТО, отказаться от покупки С-400 в пользу американских комплексов Patriot. Однако Анкара отказалась, в результате Вашингтон исключил ее из программы производства новейшего истребителя F-35.

В конце прошлого года США ввели санкции против турецкого ведомства, которое заключает контракты на закупку военной техники.