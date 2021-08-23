Перед выборами в Госдуму агитаторы «Единой России» раздают избирателям крышки для закатывания огурцов и помидоров, – сообщает интернет-издание Znak.com. В частности, подарки получили жители поселка Красная Горбатка во Владимирской области. Отмечается, что от крышек не отказывались даже приверженцы других политических взглядов.