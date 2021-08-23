Власти Иркутской области хотят ввести курортный сбор по 100 рублей в день с человека, – сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального агентства по туризму Екатерину Сливину. Она считает также, что регионы должны самостоятельно решать, на какие цели направлять вырученные средства. Сейчас в законе прописано, что курортный сбор идет на создание курортной инфраструктуры.

Закон о введении курортного сбора принят в 2017-м году. он предусматривает введение в экспериментальном режиме сбора с туристов в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В трех регионах сбор уже взимают. Крым отложил участие в эксперименте.