Концерн «Калашников» объявил о выпуске серийной версии «умного» ружья для смартфона

Оно синхронизируется с мобильными устройствами и способно обучать стреляющего, – сообщает РБК. Ранее руководство концерна заявляло, что смарт-ружье предназначено для нового поколения, которое не мыслит себя без гаджетов.
2021-08-23T10:31:52+03:00
2021-08-23T10:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 23 августа 2021
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