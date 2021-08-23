По данным газеты «Ведомости», под запрет, в частности, могут попасть сведения, связанные с насилием в школах. Уже подготовлен проект соответствующего приказа. Документ размещен для общественного обсуждения.
Федеральное агентство по делам молодежи предлагает расширить перечень информации, опасной для детей и подростков
По данным газеты «Ведомости», под запрет, в частности, могут попасть сведения, связанные с насилием в школах. Уже подготовлен проект соответствующего приказа. Документ размещен для общественного обсуждения.