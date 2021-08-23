ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины в Туле

Утверждается, что задержанный собирал данные о российских военных разработках по заданию украинской разведки – в частности, пытался вербовать россиян, работающих на оборонных предприятиях, – сообщили Интерфаксу в центре общественных связей. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Задержанному грозит до 20-ти лет лишения свободы.

