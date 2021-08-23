Китайские власти утверждают, что смогли остановить распространение коронавируса внутри страны

За прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая, – сообщило Министерство здравоохранения КНР. Последний всплеск заболеваемости был зафиксирован 20-го июля. Коронавирус выявили у сотрудников международного аэропорта города Нанкина. Власти ввели жесткий карантин и тотальное тестирование, а также ограничили транспортное сообщение с районами, где выявлены заболевшие.
2021-08-23T10:06:33+03:00
2021-08-23T11:27:24+03:00
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10:06, 23 августа 2021
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