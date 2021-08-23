Китайские власти утверждают, что смогли остановить распространение коронавируса внутри страны

За прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая, – сообщило Министерство здравоохранения КНР. Последний всплеск заболеваемости был зафиксирован 20-го июля. Коронавирус выявили у сотрудников международного аэропорта города Нанкина. Власти ввели жесткий карантин и тотальное тестирование, а также ограничили транспортное сообщение с районами, где выявлены заболевшие.