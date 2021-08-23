В Самарской области огнем охвачен национальный парк Бузулукский бор

Площадь пожара составляет 500 гектаров. Синоптики предупредили о возможности возникновения новых лесных очагов нескольких российских регионах.

География потенциальной опасности достаточно широка. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, которого цитирует ТАСС естественные очаги могут возникнуть в лесах Приволжского Федерального округа и на Урале. Кроме того, высокая вероятность возгорания сохраняется и на Юге Якутии и в Хабаровском крае. Жара в этих регионах и не думает отступать, а осадков меньше обычного. Как ранее замечали синоптики, в Сибирском федеральном округе выпало всего 65 процентов месячной нормы осадков, а в Поволжье и того меньше – 58. В Якутии ситуация была более благоприятной – три четверти нормы, но это не помешало огню распространиться на огромные территории.

Между тем, к регионам, где горит лес присоединились нижегородская область и республика Мари Эл.