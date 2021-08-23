Президент Украины Владимир Зеленский распорядился ввести санкции против 12 российских компаний

В их числе оказались газеты «Ведомости» и «Московский комсомолец».

Украинские санкции предполагают, в первую очередь, блокировку активов компаний, которые попали в список, а также ограничение доступа к их сайтам. Так, в качестве объекта санкций, согласно указу, представлен один из крупнейших российских провайдеров «Ростелеком». Кроме того, под ограничения попали несколько СМИ: в случае с газетой «Ведомости» речь идет о компании-издателе. Некоторые ресурсы, которые также будут заблокированы на территории Украины, Киев связал с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Против него самого тоже введены санкции.

Это далеко не первый указ Зеленского, который вводит ограничения против российских компаний. Так, в середине июля под них попали несколько десятков организаций, причем не только СМИ, такие, как Первый канал, НТВ, каналы ВГТРК и ряд других, но и крупные банки – например, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Санкции были введены и против российских предпринимателей и чиновников: в списке, в частности, оказались Олег Дерипаска, Андрей Костин, Сергей Чемезов, а также братья Ротенберги.

Новые фигуранты украинского санкционного списка включение в этот перечень пока не комментировали.