Издание «Проект» презапустится под новым названием «Агентство»

Издание «Проект» будет перезапущено под названием «Агентство». Об этом The New York Times рассказал главный редактор «Проекта» Роман Баданин, которого российские власти считают иностранным агентом. Напомним, 15 июля Генпрокуратура объявила «нежелательной организацией» американскую компанию-издателя «Проекта» — Project Media, Inc. Также российский Минюст внес в реестр «СМИ — иностранных агентов» восьмерых журналистов «Проекта». Компания-издатель «Проекта» была ликвидирована.
2021-08-23T09:48:52+03:00
2021-08-23T09:48:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:48, 23 августа 2021
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