В Самарской области продолжается пожар на территории национального парка «Бузулукский бор»

По данным регионального МЧС, площадь активного горения около 100 гектаров. В тушении задействовано три пожарных поезда и авиация. В результате пожара пострадали три человека.
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По данным регионального МЧС, площадь активного горения около 100 гектаров. В тушении задействовано три пожарных поезда и авиация. В результате пожара пострадали три человека.
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…