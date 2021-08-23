МИД России заявляет, что российские власти не собираются направлять войска в Афганистан

Это не соответствует государственным интересам, – заявил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов. Его цитирует РИА. По словам дипломата, новые афганские власти начали наводить порядок и не нуждаются ни в чьей военной поддержке. При этом представитель МИДа добавил, что Россия не будет торопиться с исключением талибов из списка террористов. По его словам, в этом вопросе нужно ориентироваться на действия талибов и соответствующие решения Совета безопасности ООН.
2021-08-23T09:30:44+03:00
2021-08-23T09:52:27+03:00
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09:30, 23 августа 2021
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