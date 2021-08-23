Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке доступа к ряду российских ресурсов. В частности, будут заблокированы сайты «Ростелекома», изданий МК и «Версия». В соответствии с решением Совета национальной безопасности, ограничительные меры коснутся 12-ти российских компаний.