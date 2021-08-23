Министры энергетики Украины, Германии и США обсудят сегодня возможное прекращение транзита российского газа после 2024-го года и гарантии для Киева. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Зеленский уверен, что «Северный поток» это вопрос безопасности. По словам украинского президента, даже сейчас, когда газопровод не достроен, очевидно, кто контролирует газовые цены в Европе.

В свою очередь, канцлер Меркель пообещала поддержку Украине и пригрозила санкциями России, если «Северный поток» будет использоваться как оружие.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова увеличить объем транзита газа через Украину после окончания контракта в 2024-м году. Миллер отметил, что эти вопросы должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. В Киеве на это заявили, что предложения по сохранению транзита в обмен на завышенные цены на газ неприемлемы.