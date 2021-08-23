У аэропорта в Кабуле произошла перестрелка

Весь город, за исключением воздушной гавани, находится под контролем талибов.

Незадолго до рассвета в северной части международного аэропорта в Кабуле неизвестные напали на охрану. После этого в перестрелку вступили американские и немецкие военные. В итоге, один солдат афганский солдат был убит и еще трое ранены. Представители вооружённых сил стран запада не пострадали.

Кабульский аэропорт сейчас окружён талибами. Неподалёку, как сообщала американская газета The New York Times, желающие покинуть республику разбили временные лагеря. Вчера афганское агентство Khaama press со ссылкой на Госдеп США сообщало, что в аэропорт перестанут пускать людей на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже заперт внутри – это иностранцы и граждане, у которых есть все необходимые для вылета документы. Ранее из-за большого количества желающих у аэропорта несколько раз возникали давки, в результате которых в толпе гибли люди.



Граждан стран НАТО и тех, кто помогал Западу, вывозят военными самолётами. Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон с 14-ого августа эвакуировал таким образом 28 тысяч человек. Еще о шести тысячах отчиталась Великобритания.

Президент США Джо Байден надеется, что эвакуация из Афганистана будет завершена к 31 августа:

«Между нами и военными ведутся дискуссии о перенесении окончания эвакуации на более поздние даты. Мы надеемся, что нам не придется этого делать, но обсуждения наверняка будут. Невозможно эвакуировать такое количество людей без боли, потерь и душераздирающих картинок, которые вы видите по телевизору. Это просто факт. Мое сердце болит за каждого из пострадавших. Тем не менее, мы доказываем, что можем вывозить тысячи людей в день из Кабула».

В МИДе заявляют, что Россия не будет торопиться с исключением движения «Талибан» из списка террористов. Замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов подчеркнул, что Москва придерживается аналогичной позиции и в вопросе признания режима талибов в Афганистане. Дипломат отметил, что руководство движения объявило об амнистии чиновников прежнего правительства, а также афганцев, которые сотрудничали с США и НАТО. Кроме того, талибы пообещали соблюдать права женщин и гарантировали безопасность иностранных дипмиссий, – подчеркнул Сыромолотов.

Движение «Талибан» запрещено на территории России и признано террористическим. Его представители обещали предоставить возможность покинуть Афганистан всем, кто хочет это сделать. В свою очередь в НАТО предостерегли террористов от попыток помешать эвакуации.