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08:32, 23 августа 2021

По оценке Гидрометцентра, в России может обостриться ситуация с лесными пожарами

Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется, в частности, на юге Якутии, в Поволжье и на Урале. Авиалесоохрана сообщает, что на территории страны сейчас действует 163 лесных пожара, в 6-ти субъектах введен режим ЧС.


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