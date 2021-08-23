Мексиканская нефтяная компания «Пемекс» подтвердила информацию об аварии на своей нефтяной платформе в Мексиканском заливе. В результате взрыва и пожара пострадали пять человек. В компании утверждают, что ситуацию удалось взять под контроль. По данным местных СМИ, взрыв прогремел в центре распределения нефти и газа. Нефтедобывающая платформа, где произошла авария, расположена на одном из крупнейших мексиканских нефтяных месторождений, где добывается более 600 тысяч баррелей в сутки.
2021-08-23T08:32:19+03:00
2021-08-23T08:32:19+03:00
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08:32, 23 августа 2021
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