Мексиканская нефтяная компания «Пемекс» подтвердила информацию об аварии на своей нефтяной платформе в Мексиканском заливе. В результате взрыва и пожара пострадали пять человек. В компании утверждают, что ситуацию удалось взять под контроль. По данным местных СМИ, взрыв прогремел в центре распределения нефти и газа. Нефтедобывающая платформа, где произошла авария, расположена на одном из крупнейших мексиканских нефтяных месторождений, где добывается более 600 тысяч баррелей в сутки.