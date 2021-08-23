Российские власти заявляют, что не стремятся как можно скорее создать систему, альтернативную SWIFT

Пока нет даже приблизительных сроков завершения этой работы, – заявил РИА представитель МИД Дмитрий Биричевский. Дипломат подчеркнул, что угрозы отключения России от системы пока нет. По его оценке, пока к этой мере никто не готов.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и платежей. В СМИ время от времени появляются сообщения, что Россию могут отключить от этой системы в рамках ужесточения западных санкций.