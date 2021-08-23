Один сотрудник сил безопасности Афганистана погиб, еще трое ранены в результате стрельбы в аэропорту Кабула

По сообщению Бундесвера, в перестрелку вступили немецкие и американские военнослужащие. Среди них пострадавших нет. В аэропорту по-прежнему находятся сотни желающих покинуть Афганистан. Ранее Госдепартамент США заявил, что кабульский аэропорт будет закрыт для эвакуации в течение двух суток.