Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 12-ти российских компаний

Среди них издатель газеты «Ведомости», редакция газеты «Московский комсомолец» и «Ростелеком». Их сайты заблокированы. Санкции в отношении других компаний предполагают блокировку активов и ограничение торговых операций. Как напоминает газета «Коммерсантъ», на прошлой неделе российские власти расширили санкционный список в отношении украинских граждан. В новом списке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и секретарь Совета безопасности Алексей Данилов.
2021-08-23T08:30:42+03:00
2021-08-23T08:30:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 23 августа 2021
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