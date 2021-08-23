Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 12-ти российских компаний

Среди них издатель газеты «Ведомости», редакция газеты «Московский комсомолец» и «Ростелеком». Их сайты заблокированы. Санкции в отношении других компаний предполагают блокировку активов и ограничение торговых операций. Как напоминает газета «Коммерсантъ», на прошлой неделе российские власти расширили санкционный список в отношении украинских граждан. В новом списке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и секретарь Совета безопасности Алексей Данилов.