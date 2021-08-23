Министр иностранных дел России призвал не сравнивать нынешние отношения с США с периодом Карибского кризиса

Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходства с периодом холодной войны, и большие, принципиальные отличия — подчеркнул Сергей Лавров. В интервью венгерской газете Magyar Nemzet он отметил, что в любом случае от низшей точки советско-американской конфронтации, когда страны были буквально на грани ядерной войны, сейчас далеко. При этом, министр добавил. Что противоречия между основными игроками, к сожалению, продолжают углубляться, и это нельзя игнорировать.

Одной из причин этого он назвал политику сдерживания развития России и Китая, которой придерживаются США. Глава дипведоства сказал, что Москва и Вашингтон должны вместе начать организацию системного сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Помимо прочего, Лавров отметил, что путь к деэскалации напряженности очень непрост и, в отличие от ситуации ХХ века, далеко не всё зависит от Российско-американских договорённостей.

Ранее в МИД отмечали, что Россия хотела бы сделать диалог с США в сфере кибербезопасности регулярным, однако пока что Вашингтон стремится ограничить двусторонние контакты в этой сфере лишь проблемой цифрового мошенничества.