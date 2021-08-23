Президент США Джо Байден допустил продление сроков эвакуации из Афганистана после 31 августа, если об этом попросят партнёры. Этот вопрос обсуждается с военными, сказал глава Белого дома в ходе брифинга, фрагмент которого публикует телеканал ABC News. При этом он выразил надежду, что, несмотря на трудности операции, делать этого не придется и отметил, что окончательное решение будет зависеть от того, сколько людей успеют эвакуировать к завершению ранее намеченных сроков. Ожидается, что эта тема будет обсуждаться на онлайн-саммите «Группы семи» 24 августа.

Байден сообщил, что с середины августа, когда Кабул заняли талибы, США эвакуировали из столицы Афганистана около 28 тысяч человек — американцев, граждан других стран, афганцев, которым могут грозить репрессии со стороны талибов. Также несколько тысяч человек эвакуировали самолёты союзников США.

Байден отметил, что талибы не нападают на американских военных и в целом не мешают проведению эвакуации.

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