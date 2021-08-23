АвтоВАЗ сегодня приостановит производство на всю рабочую неделю

Дефицит электронных компонентов, поставляемых компанией Bosch Самара, привёл к временному закрытию АвтоВАЗа – лидера на российском рынке автопроизводителей. Все три линии по производству автомобилей предприятия в Тольятти остановят на всю рабочую неделю, сообщила компания. Три дня простоя объявлены днями отпуска, перенесёнными с конца прошлого года. Это сделали, чтобы избежать значительного сокращения доходов сотрудников предприятия. Остальные два в АвтоВАЗе людям обещали оплатить в размере две трети от средней зарплаты. Из-за перебоев в поставках электроники от Bosch АвтоВАЗ этим летом уже был вынужден приостанавливать выпуск автомобилей. В начале июня компания сообщила о временной остановке производства Lada Granta, а полтора месяца спустя о приостановке на день выпуска ещё нескольких моделей.

В министерстве промышленности и торговли признавали в мае, что из-за проблем с поставками комплектующих возник повышенный спрос на некоторые модели. При этом в ведомстве уверяли, что дефицита автомобилей в России нет.