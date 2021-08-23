«Роскосмос» планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов

Они могут полететь на МКС на российском корабле «Союз» после 2023 года, готовится подписание договора, сообщил РИА заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев.

По его словам, коммерческих заказчиков планируют представить в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ в октябре.

Он не назвал, граждане какой страны изъявили желание отправиться в космос, уточнив, что это не россияне. «Российские миллионеры пока не созрели», — сказал Савельев.

В конце этого и в 2023 году на «Союзах» полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures.