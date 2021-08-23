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06:36, 23 августа 2021

Соединенные Штаты с начала июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек

Порядка 28 тысяч из них — с 14 августа. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Он рассказал, что американцы эвакуируют не только своих граждан, но и граждан
стран — участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипломатический персонал.

Он подчеркнул, что ежедневно США вывозят из Кабула тысячи людей на военных и гражданских самолетах.

По словам Байдена, Вашингтон «работает более чем с двумя десятками стран на четырех континентах» в вопросе временного размещения эвакуируемых и уже были достигнуты договоренности со странами Персидского залива, Центральной Азии и Европы, в частности с Германией, Испанией, Катаром и Кувейтом.


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