Ситуацию в Афганистане обсудят сегодня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Сессия пройдет в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Участие в ней примет президент России Владимир Путин. По его словам, планируется обсудить в том числе вопрос приема беженцев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее попросил Владимира Путина поделиться своим видением ситуации в Афганистане для разработки лучшей совместной позиции по дальнейшим действиям.

Токаев добавил, что Казахстан и Россия являются союзниками, а отношения стран успешно развиваются.