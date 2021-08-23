Чехия сегодня исключит Россию из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом

В чёрном списке Россия находилась почти 2 месяца. Она попала туда, когда суточная смертность в стране превысила 670 человек, достигнув на тот момент максимума с начала эпидемии, а число заражённых достигло 23-х с половиной тысяч.

Теперь же власти Чехии полагают, что риск заражения ковидом для местного населения в России снижается. Граждане восточноевропейской страны, начиная с этого дня, могут опять приезжать в Москву и другие города. Решение исключить Россию из списка Прага приняла после того как Москва пообещала снять на этой неделе ограничения на как регулярные, так и чартерные рейсы в Чехию. Пока что число вылетов ограничено.

Помимо России из стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Тунис и Индия.

Чехия в то же время внесла в список, откуда исключила Россию, ряд других стран: в их числе Бразилия, Колумбия, Парагвай, Танзания. В них как считают в Праге ситуация с коронавирусом оставляет желать лучшего.