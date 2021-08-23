Суд над священником украинской православной церкви продолжится сегодня в Крыму

Ему вменяют незаконную миссионерскую деятельность.

На сегодняшнем заседании должны будут выступить свидетели, по два человека от обеих сторон. Об этом сообщает американский сайт «Радио свобода», признанный российскими властями иностранным агентом. Дело, о котором идёт речь, появилось в начале месяца. Как издание писало ранее, сотрудники центра по борьбе с экстремизмом пришли в храм в селе Балки Белогорского района и сорвали богослужение.

Настоятелю монастыря Святого Димитрия Солунского архимандриту Дамиану они выписали административный протокол по статье о ведении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства.

В Российских правоохранительных органах эту информацию не комментировали. В то же время в УПЦ произошедшее назвали «мракобесием» и уничтожением украинской церкви в Крыму. В организации отмечали, что, по сути, представители управления по борьбе с экстремизмом провоцируют конфликт на религиозной почве.

Константинопольский патриархат предоставил УПЦ административную независимость от других поместных церквей зимой 2019-ого года. В Московском патриархате эти действия осудили.